Casoria, malore mentre è alla guida, si schianta contro le auto in sosta: morto 20enne (Di domenica 19 gennaio 2020) Tragico incidente stradale, questa mattina, a Casoria, nella provincia di Napoli: un ragazzo di circa 20 anni, mentre era alla guida della sua automobile, è stato colto da un malore e si è schiantato contro alcune auto parcheggiate. Inutili i soccorsi, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare: sul corpo è stata disposta l'autopsia. Leggi la notizia su fanpage

