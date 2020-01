Caso Polizzi: “Ha ucciso il mio ragazzo ed è libero, sono terrorizzata” (Di domenica 19 gennaio 2020) Si torna a parlare del Caso Polizzi dopo sei anni e 4 mesi dall’arresto di Riccardo Manenti. L’uomo fece irruzione nella casa di Alessandro e lo ammazzò. sono passati ben 6 anni e 4 mesi dall’arresto di Riccardo Manenti, l’uomo che fece irruzione nell’appartamento di Alessandro Polizzi ed uccise lui e per poco non uccise … L'articolo Caso Polizzi: “Ha ucciso il mio ragazzo ed è libero, sono terrorizzata” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

robinit66 : RT @robinit66: ''A CHE SERVE LA CASSAZIONE? A PERDERE TEMPO PER LIBERARE GLI ASSASSINI''. IL CASO POLIZZI - robinit66 : ''A CHE SERVE LA CASSAZIONE? A PERDERE TEMPO PER LIBERARE GLI ASSASSINI''. IL CASO POLIZZI - julesbeton : RT @_DAGOSPIA_: ''A CHE SERVE LA CASSAZIONE? A PERDERE TEMPO PER LIBERARE GLI ASSASSINI''. IL CASO POLIZZI -