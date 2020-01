Caso Gregoretti Matteo Salvini ai suoi: “Mandatemi a processo” (Di domenica 19 gennaio 2020) Gregoretti, Matteo Salvini infiamma la vigilia del voto in Giunta e si appella ai suoi: “Votate per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte”. Alla vigilia del voto della Giunta sull’autorizzazione a procedere per il Caso della Gregoretti, Matteo Salvini ha fatto sapere in una diretta sulla propria pagina Facebook di voler andare a processo. Per questo motivo chiederà anche ai suoi, sia in Giunta che al Senato, di votare a favore dell’autorizzazione a procedere che pende sulla sua testa, così come il processo per sequestro di persona. fonte foto https://twitter.com/Francescorocca Caso Gregoretti Matteo Salvini ai suoi: “Mandatemi a processo e la chiariamo una volta per tutte” In una diretta dalla propria pagina Facebook, Matteo Salvini ha lanciato un appello ai leghisti chiedendo di votare a favore dell’autorizzazione ... Leggi la notizia su newsmondo

