Caso Gregoretti, Casellati al Pd: “La terzietà non è un elastico che c’è quando una decisione conviene” (Di domenica 19 gennaio 2020) L’intervista di Elisabetta Casellati a La Stampa: “La terzietà non è un elastico che c’è quando una decisione conviene in parte”. ROMA – In un’intervista a La Stampa la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, si difende dalle accuse arrivate dalla maggioranza dopo il suo voto sul Caso Gregoretti: “In coscienza, rifarei tutto allo stesso modo – ha sottolineato la numero uno di Palazzo Madama – io non ho uno schieramento perché rappresento tutto il Senato“. La presidente Casellati a La Stampa: “Ho agito secondo il mio senso di equità” Nessun passo indietro da parte della presidente Casellati che ha ribadito di “aver agito secondo il mio senso di equità perché credo nel mio ruolo terzo. Quelli che mi attaccavano per aver fatto un favore a Salvini, sono gli stessi che qualche giorno prima mi ... Leggi la notizia su newsmondo

s_margiotta : #Casellati vota con destra e contro maggioranza per fare un favore a #Salvini. Conferma così cifra di Presidenza di… - fattoquotidiano : Caso Gregoretti, ok al voto sul processo a Salvini il 20 gennaio. Casellati vota con le opposizioni - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, #SALVINI: 'MANDATEMI A PROCESSO' -