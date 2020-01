Carnevale 2020 a Napoli: arriva il Gran Ballo del ‘700 (Di domenica 19 gennaio 2020) Carnevale 2020 a Napoli: Al Teatro Posillipo un viaggio indietro nel tempo con cena, musica, abiti storici e performers internazionali. E’ giunto ormai alla quarta edizione il meraviglioso evento “Carnevale Settecentesco Napoletano”, un progetto lanciato quattro anni fa dall’associazione “Travelers and the City” in collaborazione con “Visit Naples” la guida online della città. Un Gran Ballo in costume per immergersi completamente nella magica atmosfera del ‘700, l’evento che negli anni ha unito locali e turisti in emozionanti viaggi nella Napoli di Goethe e Carlo di Borbone. Il settecento era infatti il secolo dei salotti ed il Carnevale, era considerato una delle feste maggiormente sentite dall’aristocrazia napoletana. Era infatti impensabile all’epoca spostarsi a Venezia, tutto il Sud si dava appuntamento nella capitale, Napoli, che per l’occasione ... Leggi la notizia su 2anews

