Capitano Morgan | il cucciolo abbandonato a causa delle sue imperfezioni

Capitano Morgan è un dolce pit bull, che a otto settimane di vita è stato abbandonato in un rifugio, da quelli che doveva essere i suoi amici umani. Hanno tenuto la madre ed i suoi fratellini, ma di lui non ne volevano proprio sapere, a causa delle sue "imperfezioni". Questo cucciolo, quando è venuto al mondo aveva l'occhio sinistro cieco ed un orecchio non formato bene. Per questo era diverso dai suoi fratellini a quattro zampe. Quelli che dovevano. essere i suoi amici umani, invece di occuparsi di lui, hanno deciso di abbandonarlo. Non ne volevano proprio sapere di lui e del suo futuro. E' stato portato nel rifugio di Cause For Paws, dove i volontari lo hanno accolto a braccia aperte ed hanno raccontato sul web la sua storia, che è diventata virale in poche ore. Ci sono state molte richieste per Capitano Morgan, ma quando Nicole Horabick, si è presentata in ...

