Campotosto, il terremoto dimenticato (Di domenica 19 gennaio 2020) L'Aquila - Campotosto, in provincia di L'Aquila, duramente colpito dal terremoto del 18 gennaio 2017, è ancora un paese fantasma. A tre anni dal sisma la comunità, ormai ridotta a cinquanta abitanti, si è riunita per un pranzo nella struttura donata al paese dagli Alpini. Il paese è completamente lesionato e distrutto dalla scossa di tre anni fa. Gli abitanti risiedono ancora nei Map (Moduli abitativi provvisori) già presenti dal terremoto di L'Aquila del 2009. Le prossime nove casette provvisorie (Sap) di cui il paese necessita devono arrivare. La vera ricostruzione è ancora lontana. leggi tutto Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

