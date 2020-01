Calendario Europei pallanuoto femminile 2020: orari, programma, tv e streaming dai quarti di finale (Di domenica 19 gennaio 2020) Si è delineato il tabellone dei quarti di finale degli Europei 2020 di pallanuoto femminile che si stanno disputando a Budapest (Ungheria). Al termine della fase a gironi si sono definiti gli accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta della rassegna continentale. Si incomincia con i quarti di finale in programma martedì 21 gennaio: l’Italia se la dovrà vedere con la temibile Russia, Ungheria e Olanda partiranno con tutti i favori del pronostico contro Francia e Slovacchia, regnerà l’equilibrio tra Grecia e Spagna. In questa competizione è in palio anche un pass per le olimpiadi di Tokyo 2020 che non potrà andare alle iberiche già ammesse ai Giochi. Le azzurre, in caso di successo, se la dovrebbero vedere verosimilmente con l’Olanda in semifinale. Di seguito il tabellone, il Calendario completo, il programma, le date e tutti gli orari degli Europei 2020 di ... oasport

