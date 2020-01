Calciomercato Napoli, Allan vicino al rinnovo nonostante la crisi (Di domenica 19 gennaio 2020) Non ha brillato per nulla contro la Fiorentina. Da presunto capo della rivolta di novembre, anche Allan è finito in crisi. Il goal col Sassuolo prima di Natale è solo fumo negli occhi. Al momento del cambio nel match con i viola il giocatore ha anche avuto una reazione rabbiosa e se n’è andato direttamente negli spogliatoi. I tifosi lo hanno notato subito e lo stanno contestando sui social. Tuttavia, l’intenzione del brasiliano sarebbe quella di restare a Napoli e si sta trattando per il suo rinnovo di contratto. I suoi manager sono stati in Italia, hanno parlato con Cristiano Giuntoli e l’intesa è stata quasi raggiunta. Le sirene parigine sono un ricordo ormai lontano, anche perché il rendimento del centrocampista sta lasciando alquanto a desiderare. Discorso simile per Fabian Ruiz, cercato dal Real Madrid, ma che potrebbe uscire dai radar delle ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

