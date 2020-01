Calciomercato – Inter, ancora decisive le visite mediche. L’Atalanta tenta il colpaccio, manovre Torino-Genoa (Di domenica 19 gennaio 2020) Si sta giocando una giornata importante valida per il campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo. Nel frattempo il Calciomercato continua a regalare spettacolo, nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni, ecco tutte le trattative nel dettaglio. UDINESE – “Di base i big rimamrrano tutti, ma anche l’Udinese dovrà fare qualcosa sul mercato per rifinire meglio la rosa”. Così Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Milan. MILAN – “Al momento non sono previsti ulteriori movimenti, vedremo nelle ultime due settimane e se si presenteranno delle opportunità ci faremo trovare pronti”. Così il direttore sportivo del Milan Frederic Massara, Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro l’Udinese. “Anche oggi ci saranno ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

DiMarzio : Non sono bastati gli ultimi tentativi (obblighi, presenze, minuti): lo scambio #Politano-#Spinazzola non “s’ha da f… - DiMarzio : Prima puntata di #calciomercato, il 7 gennaio: Young-Inter fu l’apertura (quanti insulti ??) del programma su… - DiMarzio : Contatti in corso tra #Inter e #Chelsea per Victor #Moses -