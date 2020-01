Calcio | i cori dei tifosi laziali su Zaniolo dopo l’infortunio | «Salta con noi…» Il

Calcio - cori di scherno contro Zaniolo nel corso di Lazio-Sampdora : il giocatore risponde su Instagram : Il confine tra sfottò e insulto nel Calcio italiano è sempre molto sottile. E’ il caso dei cori di scherno intonati dalla curva della Lazio contro Nicolò Zaniolo, nel corso del match di questo pomeriggio tra i biancocelesti e la Sampdoria. Il calciatore della Roma, infortunatosi seriamente al ginocchio, è stato citato più volte dal coro: “Zaniolo salta con noi“. Alcuni tifosi della Lazio, poi, hanno pensato bene di taggare su ...

Calcio : Verona - intonò cori razzisti contro Balotelli - daspo ad un tifoso : Verona, 9 gen. (Adnkronos) - Si sono concluse le indagini avviate dagli agenti della Polizia di Stato a seguito della partita Hellas Verona – Brescia disputata, nell’ambito del Campionato Nazionale di Serie A 2019/2020, lo scorso 3 novembre allo stadio comunale Bentegodi di Verona. L’estrapolazione

Calcio : cori razzisti contro Antonio Rüdiger nel corso di Tottenham-Chelsea. Aperta un’indagine : Non è certo una sorpresa: la problematica del razzismo negli stadi non è un fenomeno tipicamente italiano. Lo dimostra quanto accaduto nel corso del derby londinese tra Tottenham e Chelsea, vinto dai Blues 2-0. Dopo un contrasto di gioco tra Antonio Rüdiger e il coreano Son, che ha portato all’espulsione del calciatore degli Spurs, sono arrivati dagli spalti dei versi che imitavano delle scimmie, rivoli al calciatore tedesco. ...

Calcio Napoli - entusiasmo e cori per Gattuso durante la cena di Natale a Villa D’Angelo : Il Calcio Napoli si è ricompattato per la tradizionale cena di Natale a Villa D’Angelo Santa Caterina: il più acclamato di tutti è stato il neo tecnico azzurro. In cinquanta hanno atteso i giocatori del Calcio Napoli in via Aniello Falcone in occasione della cena di Natale tenutasi ieri. All’esterno di Villa D’Angelo Santa Caterina […] L'articolo Calcio Napoli, entusiasmo e cori per Gattuso durante la cena di Natale a ...

Luigi De Siervo : "Cori razzisti sugli spalti? Spegniamo i microfoni". E ora la FederCalcio deve indagare : Bufera su Luigi Di Siervo, ad della Lega di Serie A. "Spegnete i microfoni, minimizzate i razzisti". Questo suo invito è diventato presto una bufera. L'Ad della Lega di A, infatti, si è rivolto così ai registi televisivi per non far sentire i microfoni delle telecamere piazzate sotto le curve degli

Cori razzisti - la soluzione dell’ad Lega Calcio : «Spegniamo i microfoni così non si sentono» : È proprio quella dell’ad della Lega Calcio Luigi De Siervo la voce che si sente nell'”audio rubato” in cui viene proposto di spegnere i microfoni direzionali delle curve per evitare che i telespettatori sentano a casa i Cori razzisti, i «buu» e le offese. L’episodio risale a qualche giorno fa e il contesto da cui è stato rubato l’audio è la conversazione fra De Siervo e il presidente del Milan Paolo Scaroni. «Si ...