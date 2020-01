Calcio femminile, Serie A 2020: vittorie della Juventus e della Fiorentina nei match domenicali del 12° turno (Di domenica 19 gennaio 2020) Due sono stati gli incontri che sono andati in scena quest’oggi per il 12° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Dopo i tre incontri disputati ieri, questa domenica calcicistica “in rosa” è stata animata da Empoli Ladies-Juventus e da Fiorentina-Florentia San Gimignano. Pronostici rispettati in entrambi i casi. Le bianconere, campionesse d’Italia, si sono imposte 2-1 grazie alle marcature di Cristiana Girelli (12 gol in campionato) al 18′ e di Valentina Cernoia al 56′. La rete del momentaneo pareggio delle empolesi era stata firmata da Arianna Acuti al 39′. Con questo risultato la Juve si conferma leader della classifica generale con 6 lunghezze di vantaggio sulle viola. Le gigliate allenate da Antonio Cincotta sono state dominanti nel derby tutto fiorentino contro la Florentia, visto il netto score di 6-1. Una tripletta ... Leggi la notizia su oasport

