Bundesliga, Paderborn-Bayer Leverkusen: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 19 gennaio 2020) Allo stadio Benteler-Arena di Paderborn, domenica 19 gennaio alle 18:00, si giocherà Paderborn-Bayer Leverkusen. Lo scontro sarà valido per la 18sima giornata di Bundesliga. Lo SC Paderborn 07 si ritrova ultimo nella classifica di Bundesliga con 12 punti, nonostante nell’ultima partita giocata abbia vinto in casa contro l’Eintracht Frankfurt per 2-1. Il Paderborn cercherà di approfittare dell’esito dello scontro diretto fra le squadre immediatamente avanti in classifica, ovvero il Fortuna Dusseldorf e il Werder Brema. Dal canto suo il Bayer Leverkusen adesso occupa una posizione ben più alta in classifica (la sesta a 28 punti) e proviene dalla vittoria in trasferta contro il Magonza per 0-1. La classifica aggiornata della Bundesliga Le statistiche dell’incontro Non c’è storia (almeno in quella recente) fra le due squadre: la bilancia ... Leggi la notizia su termometropolitico

