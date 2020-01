Bundesliga, Hertha Berlino-Bayern Monaco: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 19 gennaio 2020) Bundesliga, Hertha Berlino-Bayern Monaco: probabili formazioni, pronostico e quote Hertha Berlino-Bayern Monaco è una delle due partite in calendario oggi per la 18sima giornata di Bundesliga. Fischio d’inizio previsto alle 15:30 di domenica 19 gennaio presso l’Olympiastadion di Berlino. L’Hertha BSC al momento occupa la posizione 12 in classifica a 19 punti e proviene dal pareggio in casa contro il Borussia Mönchengladbach (attualmente secondo in classifica) per 0-0. Potrebbe quindi essere una sfida difficile per il Bayern Monaco, che attualmente si trova in terza posizione in classifica a 33 punti. Nell’ultima partita giocata il Bayern ha portato a casa la vittoria contro il Wolfsburg per 2-0, giocata fra le mura domestiche. La classifica aggiornata della Bundesliga Le statistiche del match La storia recente fra le due squadre è decisamente ... Leggi la notizia su termometropolitico

Deepnightpress : Hertha Berlino-Bayern Monaco #Bundesliga 19-01-2020: il pronostico -