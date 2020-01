Briga e le meteore dei talent: “Non sanno manco scrivere il loro nome” (Di domenica 19 gennaio 2020) Briga ospite alla puntata di Domenica In del 19 gennaio: il rapper romano ha un’opinione bassa su certi colleghi nati nei talent Briga è sempre stato uno di pochi complimenti e smancerie. Ancor prima che approdasse ad Amici l’artista romano ha sempre fatto dell’onestà intellettuale il suo marchio di fabbrica. Genuino, forse anche troppo per un certo modo di fare televisione, respinge con naturalezza disarmante qualsiasi ipocrisia. Resta da scoprire quale opinione nutra sui futuri concorrenti al Festival di Sanremo 2020. Appoggerà le scelte di Amadeus o muoverà critiche ben assestate? Sicuramente Mara Venier ha dato prova di coraggio nel chiamarlo per la puntata di Domenica In prevista oggi pomeriggio, dove insieme a Francesco Facchinetti e noti giornalisti, Briga commenterà la kermesse canora. Un Po’ Come la Vita Su quello stesso palco il 31enne salì esattamente lo scorso anno, cantando ... Leggi la notizia su kontrokultura

