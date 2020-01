Brescia, operaio muore schiacciato da una porta scorrevole pneumatica: aveva 51 anni (Di domenica 19 gennaio 2020) Un operaio agricolo di 51 anni è morto schiacciato in una porta scorrevole pneumatica che si è chiusa improvvisamente: i colleghi hanno trovato il corpo e dato l’allarme, quando per l’uomo non c’era più nulla da fare. L’incidente sul lavoro è avvenuto sabato 18 gennaio in un’azienda agricola di Castenedolo, in provincia di Brescia: la vittima, di origini indiane, lavorava lì come addetto alla mungitura del bestiame. Sulle cause dell’incidente indagano i carabinieri. L'articolo Brescia, operaio muore schiacciato da una porta scorrevole pneumatica: aveva 51 anni proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

