Brescia-Olimpia Milano in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) E’ il big match della 19esima giornata di Serie A basket 2019-2020 quello che alle 20.45 vedrà scontrarsi, al Palaleonessa, Germani Brescia e Olimpia Milano. Ambedue i team devono farsi perdonare una settimana europea non esaltante. I Bresciani, infatti, hanno perso, nelle top-16 di Eurocup, il primo match dopo 9 successi consecutivi contro i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia. I meneghini, invece, sono reduci da due sconfitte in tre giorni patite in Eurolega sui difficilissimi campi di Anadolu Efes Istanbul e Maccabi Tel Aviv. Data la settimana particolarmente intensa dell’Armani Milano, i favoriti sono i padroni di casa, i quali hanno dalla loro anche un fattore campo sicuramente molto forte. Brescia, peraltro, ha già vinto all’andata, approfittando del fatto che sovente i meneghini in campionato fatichino più del previso proprio per via della ... Leggi la notizia su oasport

Pianeta_Basket : LBA - La Leonessa Brescia attende l'Olimpia Milano - basketissimo : Contro la Germani è una sfida d'alta classifica per l'Olimpia, ancora priva di Brooks e Moraschini oltre a un dubbi… - LeonessaBrescia : Brescia sfida Milano, serata di gala tra due squadre in cerca di nuovi equilibri ?? -