Brescia-Cagliari | insulti all' arbitro | Balotelli espulso | niente Milan

Calcio - Serie A 2020 : Inter fermata 1-1 dal Lecce - bene il Milan. Pareggi in Brescia-Cagliari e Bologna-Verona : Sono stati quatto gli incontri disputati in questo primo pomeriggio di domenica 19 gennaio 2020, tutti validi per la ventesima giornata della Serie A di Calcio maschile. Ad aprire i giochi, nel match delle 12:30, il Milan rigenerato dalla “cura Ibrahimovic” ha inanellato la terza vittoria consecutiva tra Campionato e Coppa Italia, battendo 3-2 un’Udinese coriacea e mai doma. La vittoria dei rossoneri è arrivata al 93′ con ...

PAGELLE Brescia Cagliari : Torregrossa indomabile - Joao Pedro incanta. Follia Balotelli VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Brescia Cagliari Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Brescia e Cagliari, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Torregrossa, Joao Pedro FLOP: Balotelli, Klavan VOTI Brescia (4-3-1-2): Joronen 7; Sabelli 6.5, Cistana 5, Chancellor 5.5, Mangraviti 6; Romulo 5, Tonali 6, Ndoj 5 (46′ Dessena 6); Spalek ...

L’importanza di chiamarsi Ernesto - Torregrossa fa il fenomeno ma Joao Pedro risponde : Brescia-Cagliari 2-2 - le pagelle : Brescia-Cagliari – Una bella partita tra Brescia e Cagliari si chiude sul 2-2. Emozioni e gol in un match molto piacevole. Primo tempo scoppiettante al “Rigamonti”. E’ il Cagliari a partire meglio con Simeone che impegna Joronen. I sardi legittimano il miglior approccio rispetto agli avversari andando in vantaggio con il colpo di testa di Joao Pedro su assist di Nandez. Dodicesima rete in campionato per il ...

Balotelli entra e insulta l’arbitro : espulso in sette minuti in Brescia-Cagliari : sette minuti circa. Tanto è durata la partita di Mario Balotelli. Il tempo di subentrare nella ripresa sul risultato di 2-2 tra Brescia e Cagliari, commettere un fallo da ammonizione a centrocampo e poi prendere il "rosso" per aver inveito contro l'arbitro.Continua a leggere

Brescia Cagliari 2-1 LIVE : eurogol Torregrossa - il Rigamonti è una bolgia : Allo Stadio Rigamonti, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Mario Rigamonti, Brescia e Cagliari si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Cagliari 2-1 MOVIOLA 3′ Tiro Simeone – Lancio perfetto che trova il figlio d’arte nel cuore dell’area di ...

PAGELLE Brescia Cagliari : TOP e FLOP del match VOTI : I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Brescia Cagliari Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Brescia e Cagliari, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Torregrossa, Joao Pedro FLOP: Cistana, Klavan VOTI Al termine del match. Leggi su Calcionews24.com

Brescia Cagliari 1-1 LIVE : Torregrossa risponde a Joao Pedro : Allo Stadio Rigamonti, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Mario Rigamonti, Brescia e Cagliari si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Cagliari 1-1 MOVIOLA 3′ Tiro Simeone – Lancio perfetto che trova il figlio d’arte nel cuore dell’area di ...

MOVIOLA Brescia Cagliari : l’episodio chiave del match : L’episodio chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Brescia Cagliari l’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Brescia e Cagliari, valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Giua. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

Brescia Cagliari 0-0 LIVE : Torregrossa impegna Olsen : Allo Stadio Rigamonti, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Mario Rigamonti, Brescia e Cagliari si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Cagliari 0-0 MOVIOLA 3′ Tiro Simeone – Lancio perfetto che trova il figlio d’arte nel cuore dell’area di ...

HIGHLIGHTS Brescia Cagliari : gol e azioni salienti del match : Gol e azioni salienti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Brescia Cagliari Gol e azioni salienti del match tra Brescia e Cagliari, valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20. Leggi su Calcionews24.com

FORMAZIONI Brescia Cagliari : out Balotelli - Donnarumma dall’inizio : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Brescia Cagliari Ecco gli schieramenti ufficiali di Brescia-Cagliari, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/2020. Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti; Ndoj, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. All. Corini. Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; ...

Brescia Cagliari LIVE : sintesi - tabellino - moviola e cronaca del match : Allo Stadio Rigamonti, la 20ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Mario Rigamonti, Brescia e Cagliari si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Brescia Cagliari 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Brescia Cagliari ...

DIRETTA Brescia CAGLIARI/ Video streaming tv : Giua dirigerà il match al Rigamonti : DIRETTA BRESCIA CAGLIARI streaming Video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita per la 20giornata di Serie A.

Brescia Cagliari streaming e tv : dove vedere la partita della Serie A : Brescia Cagliari streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita della Serie A Brescia Cagliari streaming TV – Oggi, domenica 19 gennaio 2020, alle ore 15 Brescia e Cagliari scendono in campo allo stadio Mario Rigamonti, gara valida per la 20esima giornata della Serie A Tim 2019-2020. dove vedere Brescia Cagliari in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della ...