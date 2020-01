Bologna: uomo avvelenato muore nell’auto. Due amici fermati (Di domenica 19 gennaio 2020) Bologna: Vito Balboni è morto nella sua auto, avvelenato. La macchina, con l’uomo deceduto al suo interno, di proprietà della madre dell’uomo, era situata in un aria di parcheggio di Cadriano di Granarolo Emilia. I medici fanno risalire la data del decesso avvenuta per avvelenamento, al 31 ottobre scorso. Claudio Furlan, 54 anni di Bologna e Rita Di Maio, 49 anni di origini napoletane, sono gli indagati. I due coniugi, secondo i carabinieri. avrebbero avvelenato l’amico di Codigoro, per sottrargli il bancomat, da cui avrebbero in seguito prelevato denaro, circa duemila euro. Pertanto i due coniugi sono accusati di omicidio preterintenzionale, rapina pluriaggravata e indebito utilizzo di carte di pagamento. La vittima è Vito Balboni, 63 anni, era originario di Ferrara, ma risiedeva da tempo a Bentivoglio (Bologna). Ci sono voluti sei giorni il perché qualcuno si ... Leggi la notizia su kontrokultura

