Bologna, poliziotto si presenta alla Postale: “Sono io quello del foto allegata al tweet contro sardine e tossici. Ma l’account non è mio” (Di domenica 19 gennaio 2020) Si è presentato alla polizia Postale di Bologna e ha confermato: è lui il poliziotto ritratto nella foto a corredo di un tweet che attacca “tossici e sardine“, poco prima della manifestazione nel capoluogo emiliano. Ma – sostiene – di non essere lui l’autore del testo né il titolare dell’account da cui è partito il messaggio. La denuncia è stata quindi girata all’autorità giudiziaria: l’uomo ha spiegato di essersi riconosciuto nella foto, che però risale a oltre 20 anni fa, ma di non avere nulla che fare con il tweet e con l’account ‘Claudio 80’ da cui è partito il post. Il tweet risale a venerdì 17 gennaio. La foto in bianco e nero ritrae un uomo inquadrato dalle gambe fino all’altezza degli occhi, sorridente, in jeans e maglione a V, distintivo al collo e pistola nella mano destra. Nella stanza si vede un computer dallo schermo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

