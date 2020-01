Bologna | piazza piena per le Sardine Santori | «Siamo persone che non hanno mai detto la

Sardine - oltre 7mila in piazza a Bologna. “È la prima vittoria - fino a qualche mese fa il clima politico e sociale era opposto” : “Siamo tantissimi, siamo una marea“. E’ appena iniziato il maxi evento ‘Benvenuti in mare aperto’ organizzato dalle “Sardine” a Bologna, in piazza VIII agosto. Il concertone è stato aperto sulle note del nuovo inno, “Siamo Sardine e siamo tante, siamo formiche col passo di elefante, siamo l’allarme che sta già suonando, spargete voce, il vento sta cambiando”. oltre 7mila le persone radunate ...

Sardine - il movimento in piazza a Bologna : “Bentornati in mare aperto”. La diretta video : Tornano dove tutto è cominciato. Le Sardine scendono di nuovo nella piazza che ha visto nascere il movimento: Bologna. “Dalle tre di pomeriggio a oltranza. Sei ore di musica, parole, luci. Sei ore di umanità. Sei ore per spiegare e spiegarci cosa significa essere emiliano-romagnoli tutti i giorni. Sei ore in cui si darà voce a chi racconta, canta, legge, balla”. La diretta video. Facebook/6000Sardine L'articolo Sardine, il movimento ...

Sardine a Bologna : «Bentornati in mare aperto». Il programma della piazza : ecco chi sarà sul palco : Le Sardine tornano in piazza a Bologna con un sei ore di «musica e parole» per il grande evento di chiusura della campagna elettorale per le Regionali in Emilia-Romagna, alle quali il movimento non ha partecipato con una propria lista, ma con un sostegno a Roberto Bonaccini, candidato contro la leghista Lucia Borgonzoni. «Si ritorna dove tutto è cominciato – scrivono gli organizzatori su Facebook – Per respirare le emozioni di ...

Sardine a Bologna oggi 19 gennaio 2020 : maxi concerto in piazza VIII Agosto : Il concerto delle Sardine a Bologna si preannuncia gremito, pieno di musica. Un po’ come quello del primo maggio. Sei ore di musica antipopulista, dal rock al rap, dall’indie al folk. Sul palco si avvicenderanno band e rapper affermati, ma anche gruppi bolognesi. L’obiettivo degli organizzatori è quello di portare in piazza VIII Agosto trentamila persone, quasi il triplo di quelle che il 14 novembre scorso si radunarono per la ...

Pif scende in piazza con le sardine a Bologna : “Come loro non mi riconosco in una certa politica” : Il regista siciliano è stato invitato alla manifestazione delle sardine, che il 19 gennaio scenderanno in piazza Maggiore a Bologna. Pif si è detto entusiasta: "Grazie a loro ora mi sento meno solo". Dopo essersi allontanato dalle prese di posizioni politiche, con le sardine sembra aver trovato un nuovo slancio. Su Salvini: "Quando aveva l’età delle sardine lui tirava le uova in faccia a D’Alema: noi non siamo così."Continua a leggere

Pif in piazza a Bologna con le Sardine : "Grazie a loro mi sento meno solo" : Il 19 gennaio, sul palco della manifestazione delle Sardine a Bologna, ci sarà anche Pif. Il regista, intervistato dal Corriere della Sera, sposa la causa del movimento nato proprio nel capoluogo emiliano, a piazza Maggiore. “Mi hanno telefonato dando per scontato che sposassi la causa. E hanno fatto bene. Finalmente mi sento meno solo. Di colpo mi ritrovo tra tanta gente che ha voglia di manifestare perché non si ...

Sardine a Bologna : Pif - Subsonica e Afterhours in Piazza Maggiore per la manifestazione del 19 gennaio : Pif sul palco delle Sardine il 19 gennaio a Bologna Il movimento delle Sardine si prepara ad animare Piazza Maggiore per l’attesissima manifestazione di Bologna che si terrà domenica 19 gennaio. L’appuntamento, infatti, non sarà solo un flash mob, ma anche uno spettacolo e un concerto. Tra gli ospiti del grande raduno di Piazza, artisti e musicisti, tra cui i Subsonica, lo storico gruppo dei Modena City Ramblers e gli Afterhours. Ed ...

Sardine a Bologna - anche Pif in Piazza Maggiore per la manifestazione del 19 gennaio : Pif sul palco delle Sardine il 19 gennaio a Bologna Il movimento delle Sardine si prepara ad animare Piazza Maggiore per l’attesissima manifestazione di Bologna che si terrà domenica 19 gennaio. L’appuntamento, infatti, non sarà solo un flash mob, ma anche uno spettacolo e un concerto. Tra gli ospiti del grande raduno di Piazza, artisti e musicisti, tra cui i Subsonica, lo storico gruppo dei Modena City Ramblers e gli Afterhours. Ed ...

Sardine - c'è anche l'inno ufficiale : esordirà in piazza al concerto di Bologna : Le Sardine si dotano anche di un inno ufficiale, con il quale apriranno il concerto in piazza VIII Agosto del 19 gennaio a Bologna. La scelta è ricaduta su "6000 (siamo una voce)", realizzato da Malavoglia con il musicista Francesco Tripi e con Marco Mori su idea di Giordano Sangiorgi. Prodotta da M

Le Sardine vanno sull’Appennino - l’evento con Afterhours e Makkox. E poi in piazza a Bologna : Santori punta al bis : Si chiama “Sardine dell’Appennino” e sarà il debutto del movimento “ittico” nato a Bologna lo scorso novembre tra le località montane dell’Emilia, tra escursioni e pranzi al sacco. Il progetto partirà ufficialmente domenica 5 gennaio, con il debutto a Castiglione dei Pepoli, sull’Appennino bolognese, e sarà coordinato dalle comunità e dalle realtà associative del luogo. «Il populismo attecchisce dove c’è ...

Bologna. Notte di Capodanno in Piazza Maggiore con il dj set di Kong e il rogo del Vecchione : Il 31 dicembre in Piazza Maggiore si aspetterà l’arrivo dell’anno nuovo ballando con il dj set di Kong e a

Sardine a Bologna : di nuovo in piazza per l’Emilia Romagna : Domenica 19 Gennaio 2020 le Sardine torneranno in piazza a Bologna per un grande evento dedicato all’Emilia Romagna. Questa volta vogliono fare le cose in grande: per questo hanno deciso di raccogliere 50 mila euro per la manifestazione. A differenza degli eventi organizzati in passato, il 19 Gennaio sarà presente un grande palco per ospitare gli artisti che animeranno l’evento. La manifestazione si svolgerà ad una settimana esatta ...

Vasco Rossi a spasso in incognito a Bologna canta “Sto pensando a te” : il video da piazza Maggiore : “Ricordo quando, a Los Angeles, quel semplice giro di accordi che Saverio Principini ripeteva con la chitarra nel salone di casa mia mi ispirò la melodia e il testo”. In piazza Maggiore, a Bologna, sotto la basilica di San Petronio, Vasco Rossi in incognito (con berretto e occhiali da sole) canticchia Sto pensando a te e racconta, su Instagram, un piccolo retroscena legato alla canzone uscita nel 2009. L'articolo Vasco Rossi a ...

Vasco Rossi in incognito canta in Piazza Maggiore a Bologna : Vasco Rossi in incognito canta in Piazza Maggiore a Bologna Vasco Rossi in incognito che canticchia una sua canzone. Accade in Piazza Maggiore a Bologna e a segnalarlo è proprio il cantante. Sul suo account Facebook, Vasco ha pubblicato una brevissima clip che lo vede intento a passeggiare per la Piazza, canticchiando “Sto pensando a te”. Nella didascalia del post, Vasco cita alcuni versi della canzone: Sto pensando a te/ ...