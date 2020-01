Bologna, De Leo: «Il rosso a Bani ha cambiato il match» (Di domenica 19 gennaio 2020) Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Mihajlovic, ha parlato dopo il pareggio ottenuto dal Bologna contro il Verona Il Bologna ha impattato in casa contro l’Hellas Verona per 1-1. Il collaboratore tecnico di Mihajlovic, Emilio De Leo, ha parlato così nel post partita. match – «Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, di grande fisicità, e continuamente spezzettata da numerosi falli su cui i giudizi non sono stati sempre uniformi». ARBITRO – «La gara ha indubbiamente cambiato volto con l’espulsione di Bani, dopo la quale inevitabilmente ci siamo anche innervositi. Il metro di valutazione arbitrale di tale episodio, confrontandolo con altri interventi dei nostri avversari, non ci è sembrato equo». DOMINGUEZ – «Lo valutiamo positivo, al pari di Schouten, si tratta di due ragazzi validi che hanno interpretato la partita con qualità e senso della ... Leggi la notizia su calcionews24

