Bologna, al via la manifestazione delle Sardine. Santori: “Punto di svolta per la politica italiana” (Di domenica 19 gennaio 2020) Bologna, al via la manifestazione delle Sardine. Santori: “Punto di svolta per la politica italiana” Oggi, domenica 19 gennaio, è il giorno della manifestazione delle Sardine a Bologna, a una settimana prima delle elezioni regionali in Emilia Romagna. I manifestanti, molti dei quali sono arrivati da fuori regione beneficiando dell’iniziativa “Sardina ospita Sardina”, si sono radunati in piazza VIII agosto. Segui tra poco la diretta video di TPI da Bologna sulla nostra pagina Facebook. Secondo il fondatore del movimento Mattia Santori sarà “probabilmente sarà il punto di svolta per la politica italiana”. “Abbiamo dimostrato che si può fare politica senza giocare sporco, abbiamo cambiato il paradigma rispetto alle parole di odio”, ha detto Santori in un’intervista a Repubblica. “Sul populismo abbiamo già vinto: Salvini va nei bar e si ... Leggi la notizia su tpi

andreapurgatori : Se non è lui, fateci sapere chi è. Magari prima delle elezioni. “io tra centri sociali, tossici e sardine'. Ma l'ag… - matteosalvinimi : Richiuso il trolley e via! Oggi Parma e provincia, domani Piacenza e provincia, mercoledì Bologna e provincia, giov… - eziomauro : Salvini ridicolizza un ragazzo dislessico sul palco delle Sardine: 'E' cyberbullismo, ora basta' -