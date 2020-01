Bolide esplode in pieno giorno nei cieli di Porto Rico [FOTO e VIDEO] (Di domenica 19 gennaio 2020) Lo scorso 17 gennaio, in pieno giorno, sull’isola di Porto Rico numerose persone hanno osservato (e sentito) l’ingresso in atmosfera di un Bolide: l’esplosione della meteora è stata catturata anche dalle immagini del satellite GOES-16. Il Bolide ha prodotto un forte boato avvertito da centinaia di persone. La Caribbean Astronomy Society – SAC, in una nota ufficiale, ha definito l’oggetto una “meteora in pieno giorno“, che quindi non avrebbe raggiunto la superficie terrestre. Il presidente della SAC, Juan González Alicea, ha riferito a WAPA TV che la sua traversata nel cielo è durata circa 15 secondi. L’aeroPorto di San Juan ha indicato che anche i suoi sistemi hanno rilevato l’oggetto e che le operazioni nelle sue strutture sono proseguite “normalmente dopo aver osservato una meteora“. METEORO EN PUERTO Rico En ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Bolide esplode Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bolide esplode