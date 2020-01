Blue Monday il 20 gennaio, sarà il giorno più triste dell'anno. Ecco perché (Di domenica 19 gennaio 2020) Finite ormai da un pezzo le festività natalizie e messe da parte le abbuffate, siamo adesso nel periodo dell'anno nel quale è più facile provare tristezza. A partire dal 2005, il terzo lunedì di gennaio è stato eletto "Blue Monday", cioè il più triste tra tutti I 365 giorni dell'anno. Ovviamente non varrà allo stesso modo per tutti, ma uno studio scientifico ha calcolato, tramite un'equazione matematica, i motivi per i quali il terzo lunedì di gennaio sarebbe addirittura il giorno più triste dell'anno. Il terzo lunedì del mese quest'anno coincide con il prossimo 20 gennaio. Di sicuro i lunedì non sono mai giornate così allegre, specie per chi lavora. Ma questo lunedì sarà ancora più penoso, visto che mediamente la mole di lavoro è di nuovo alle stelle dopo il riposo delle festività. Questa ricorrenza del Blue Monday si protrae come detto da quindici anni. Agli inizi ... Leggi la notizia su meteogiornale

