Blocco totale per la domenica ecologica a Roma (Di domenica 19 gennaio 2020) Inizia oggi l’esperimento della domenica ecologica per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema. Inizia oggi a Roma l’esperimento domenica ecologica, il provvedimento della giunta Raggi per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e su un uso responsabile delle fonti energetiche. … L'articolo Blocco totale per la domenica ecologica a Roma proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

