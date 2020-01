Birra avvelenata per rubare 2mila euro all’amico: l’uomo muore dopo una lunga agonia (Di domenica 19 gennaio 2020) Svolta nel giallo di Granarolo dell'Emilia (comune dell'hinterland di Bologna). La coppia fermata per la morte Vito Balboni han ammesso di aver avvelenato il 63enne per soldi. Dosi massicce di Rivotril e Nozinan somministrati in una Birra, secondo l'accusa, consapevoli degli effetti collaterali dei due farmaci se assunti con bevande alcoliche. fanpage

