Biathlon, Tiril Eckhoff dominante nell’inseguimento femminile di Ruhpolding 2020. Wierer è ventesima (Di domenica 19 gennaio 2020) La norvegese Tiril Eckhoff continua ad impressionare e, dopo aver conquistato la 7.5 km sprint femminile, conquista anche la prove dell’inseguimento di Ruhpolding (Germania), una delle “Classiche Monumento” della Coppa del Mondo di Biathlon 2019-2020. Si tratta della dodicesima vittoria della ventinovenne nativa di Bærum che rafforza la propria leadership in vetta alla classifica generale. Una prestazione di grande consistenza quella della norvegese, con un solo errore al poligono nonostante la condizioni molto difficili: una fitta nevicata, infatti, ha disturbato le atlete nel corso dell’intera gara. Alle spalle di Eckhoff troviamo la slovacca Paulina Fialková (+46″3, 2 errori) e la svedese Hanna Oeberg (+55″1, 2 errori), in palla anche loro specie nell’ultima parte di un inseguimento molto complicato per quanto detto precedentemente. Svezia ... Leggi la notizia su oasport

