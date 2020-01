Biathlon, Martin Fourcade trionfa anche nell’inseguimento a Ruhpolding. Christiansen rovina la festa francese, Windisch 33° (Di domenica 19 gennaio 2020) Il francese Martin Fourcade continua la sua cavalcata trionfale in questo mese di gennaio e vince anche l’inseguimento di Ruhpolding, sede della quinta tappa della Coppa del mondo di Biathlon 2019/2020. Al termine di uno spettacolare testa a testa con il connazionale Quentin Fillon Maillet il vincitore di sette sfere di cristallo ha prevalso grazie ad un unico bersaglio mancato dal rivale in occasione dell’ultimo della terza serie. Si tratta della dodicesima doppietta sprint – inseguimento per il fuoriclasse transalpino, salito a quota 81 vittorie in carriera e ritornato prepotentemente ai vertici in contumacia del norvegese Johannes Bø. Un’emozionante battaglia si è giocata fino all’ultimo metro anche per il podio, dopo che il terzetto composto dal francese Simon Desthieux, il norvegese Vetle Christiansen e il tedesco Benedikt Doll (distante 46″ ... Leggi la notizia su oasport

