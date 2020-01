Biathlon in tv oggi, inseguimenti Ruhpolding 2020: orario d’inizio, programma, pettorali di partenza (Di domenica 19 gennaio 2020) oggi, domenica 19 gennaio, sulle nevi di Ruhpolding (Germania), andranno in scene le prove dell’inseguimento femminile e maschile valide per la Coppa del Mondo di Biathlon 2019-2020. Tra le donne.si è reduci dall’undicesima vittoria in carriera di Tiril Eckhoff per la prima volta il pettorale giallo di leader della classifica generale, ottenuto per soli tre punti, strappandolo dalle spalle di Dorothea Wierer, comunque molto positiva e terza al traguardo della sprint. L’azzurra, nonostante un’enorme pressione sulle spalle dovuta al fatto di aver saputo in pista ciò che l’avversaria era stata in grado di fare, mantiene estrema lucidità e trova il sesto zero della carriera, che le vale il terzo posto ed il trentaduesimo podio (decimo nel format). Nonostante ciò il distacco è veramente importante, 37″, e in chiave Inseguimento di oggi la faccenda resta ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : Biathlon in tv oggi staffetta femminile Ruhpolding 2020: orario d’inizio programma pettorali di partenza -… - Romana40 : RT @OA_Sport: Biathlon in tv oggi, staffetta femminile Ruhpolding 2020: orario d’inizio, programma, pettorali di partenza - OA_Sport : Biathlon in tv oggi, staffetta femminile Ruhpolding 2020: orario d’inizio, programma, pettorali di partenza -