Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2020: ghiotte occasioni negli inseguimenti odierni per Martin Fourcade e Tiril Eckhoff (Di domenica 19 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di Biathlon chiude la tappa tedesca di Ruhpolding con gli inseguimenti: sulla base delle sprint disputate nei giorni scorsi e vinte da chi è al comando delle due classifiche generali, le gare odierne si presentano come ghiotte occasioni da sfruttare per la norvegese Tiril Eckhoff ed il transalpino Martin Fourcade. Soprattutto al femminile il distacco accumulato nella sprint (30″ sulla svedese Hanna Oeberg, 37″ su Dorothea Wierer) fanno dormire sonni tranquilli a Tiril Eckhoff, che ha messo in mostra nell’ultimo periodo una gran condizione sugli sci unita a percentuali elevatissime al poligono. Provare a ricucire, anche per le più immediate inseguitrici appare compito improbo, anche se siamo certi che l’azzurra Dorothea Wierer non vorrà lasciare punti preziosi per strada in ottica classifica generale. Attesa per Lisa Vittozzi, apparsa in ... Leggi la notizia su oasport

ItaliaTeam_it : DORO!!! ???? In Coppa del Mondo Dorothea #Wierer è terza nella sprint di Ruhpolding! #ItaliaTeam #RUH20 #biathlon - OA_Sport : Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2020: ghiotte occasioni negli inseguimenti odierni per Martin Fourcade e Tiril… - Marcosoloi : RT @Fisiofficial: È STORIA! DOROTHEA #WIERER @wonderDorofan VINCE LA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON: PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO PER L'ITALIA! #W… -