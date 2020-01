Benevento, ripartenza lenta: il Pisa rimane imbattuto contro la Strega (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Proprio come un girone fa, solo che questa volta la sfida tra Benevento e Pisa offre due reti. Dopo il pari a reti bianche dell’andata, la sfida tra sanniti e toscani produce un 1 a 1 che permette ai giallorossi di tenere a distanza le inseguitrici. Una ripartenza “lenta” per la Strega, tornata in campo a distanza di ventuno giorno dall’ultima apparizione con l’Ascoli. Un punto che consente comunque ai ragazzi di Inzaghi di muovere la classifica. Per il Pisa, invece, un pari prezioso e la soddisfazione di essere rimasto imbattuto contro la squadra che sta dominando il torneo. La partita – Inzaghi perde Hetemaj, costretto al forfait per influenza, nel consueto 4-3-2-1 c’è spazio allora per Tello. Il Pisa risponde con un 4-3-1-2, destino opposto per gli ultimi arrivati: Vido parte titolare, solo panchina per Soddimo. La formazione ... anteprima24

