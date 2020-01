Benevento-Pisa | le disposizioni della Municipale | ecco dove non si potrà parcheggiare

Dove vedere Benevento-Pisa in diretta tv e streaming : Dove vedere Benevento-Pisa in diretta tv e streaming Durante questo week-end è ripartito il campionato di Serie B con la prima giornata del girone di ritorno. Uno dei match in programma della 20esima giornata sarà Benevento-Pisa di domenica 19 gennaio. Fischio d’inizio previsto alle ore 21.00 allo stadio Ciro Vigorito. Le statistiche vedono in netto vantaggio la squadra di casa, che su sei precedenti ha trionfato per ben cinque ...

Benevento - i convocati di Inzaghi per la sfida contro il Pisa : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Filippo Inzaghi ha sciolto le riserve diramando la lista dei 23 calciatori convocati per il match in programma domani sera alle ore 21 al Vigorito contro il Pisa. Tra i difensori si segnala il nome di Pastina, centrale della formazione Primavera, mentre in attacco c’è il debutto di Gabriele Moncini, prelevato dalla Spal in questa finestra di mercato. Di seguito l’elenco ...

Benevento-Pisa - Serie B : formazioni - pronostici : Benevento-Pisa è il posticipo della domenica sera della ventesima giornata di Serie B, si gioca alle 21: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta streaming. BENEVENTO – PISA | domenica ore 21:00 Il Benevento alla fine del girone di andata si trova già con un piede e mezzo in Serie A. La squadra allenata da Pippo Inzaghi ha dimostrato di essere troppo forte, ha vinto ben 14 partite su 19 perdendo una sola volta. Ha un ...

D’Anna presenta Benevento-Pisa : “La sosta nasconde sempre insidie” : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – E’ uno dei doppi ex della sfida in programma domenica al Ciro Vigorito. Emanuele D’Anna ha presentato il match tra Benevento e Pisa ai microfoni di PisainVideo prevedendo un match incerto: “Sulla carta sarà una gara molto complicata per il Pisa, ma quando l’arbitro fischia l’inizio può accadere di tutto. Naturalmente il Benevento ha dimostrato uno strapotere incredibile, ...

Benevento - scelto l’arbitro per la gara col Pisa : questa volta partirà ‘dal primo minuto’ : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Benevento ritrova sulla sua strada Ivan Robilotta. Il direttore di gara di Sala Consilina, pur non essendo mai designato ad arbitrare un match della Strega, fu costretto per cause di forza maggiore a scendere in campo lo scorso 21 dicembre nel confronto del Ciro Vigorito contro il Frosinone. In quell’occasione Livio Marinelli subì un infortunio abbandonando il terreno di gioco nella ripresa e ...

Pisa - arrivano i rinforzi : due volti nuovi a disposizione per Benevento : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Due operazioni di mercato in dirittura d’arrivo per il Pisa. Mancano ormai solo gli annunci ufficiali ma Danilo Soddimo e Luca Vido vestiranno la maglia nerazzurra nella seconda parte di stagione. I due calciatori si sono già uniti al gruppo a disposizione di mister D’Angelo e hanno iniziato a preparare col resto dei compagni la trasferta di Benevento, in programma domenica 19 gennaio (ore ...

Il Pisa mette nel mirino il Benevento : accelerata per un colpo di mercato : Tempo di lettura: 1 minutoMancano ancora più di dieci giorni ma il profumo del campionato inizia lentamente a farsi strada. Il Benevento e il Pisa hanno ripreso la preparazione orientata al primo match del girone di ritorno in programma il prossimo 19 gennaio al Ciro Vigorito. Se i giallorossi hanno optato per il ritiro del Mancini Park Hotel di Roma, i nerazzurri hanno preferito restare in Toscana dando inizio al programma di allenamenti ...

Benevento-Pisa ha già due squalificati - ennesima multa per la Strega : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Già due assenti sicuri per la prima sfida del girone di ritorno in programma al Vigorito dopo la sosta tra Benevento e Pisa. Tra i nerazzurri mancheranno il difensore Aya e l’attaccante Masucci, che erano in diffida e sono stati ammoniti nella sfida dell’ultimo turno con il Frosinone. Nessun provvedimento per i calciatori del Benevento, ma un dettaglio da non sottovalutare, ovvero ...