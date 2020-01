Benevento, incendio in casolare a Reino: feriti madre e figlio, morti gli animali nella stalla (Di domenica 19 gennaio 2020) Due persone, madre e figlio, di 74 e 36 anni, sono rimaste ferite nell'incendio del loro casolare a Reino, piccolo comune del Sannio, in provincia di Benevento. È successo nel pomeriggio del 18 gennaio. Il fuoco ha aggredito anche la stalla, uccidendo alcune pecore ed animali da cortile. Indagini in corso sulle cause. Leggi la notizia su fanpage

