Benedetta Bosi delusa da Briatore a Domenica Live racconta la sua verità (Foto) (Di domenica 19 gennaio 2020) Le Foto pubblicate dalla rivista Chi che riprendevano Flavio Briatore con Benedetta Bosi hanno fatto chiacchierare tutti e oggi è lei, la giovanissima studentessa a dire la sua, a sfogarsi un po’ e lo fa a Domenica Live. Se Elisabetta Gregoraci sui social ha commentato quelle immagini del suo ex marito con un “Più che destabilizzare fa rabbrividire”, Benedetta ci è rimasta davvero male ed è pronta a raccontare tutto. Si sono conosciuti più o meno 2 mesi fa a una cena a Montecarlo e non sapeva che al tavolo ci sarebbe stato anche l’imprenditore. Quella stessa sera Flavio le ha presentato due amici, le hanno parlato del viaggio che avrebbero fatto e tornando a casa Benedetta ha chiesto ai genitori se poteva partire anche lei. Ed ecco le Foto sulla rivista di Alfonso Signorini, il bacio a stampo e la mano sul suo lato b. Ha una spiegazione per tutto la Bosi che con grande semplicità così ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Sanna79Angela : RT @xxlongwayluke: “Non c’è mai stato niente tra di noi” benedetta bosi, 20 anni, che è andata in vacanza con un uomo 49 anni più vecchio d… - xxlongwayluke : “Non c’è mai stato niente tra di noi” benedetta bosi, 20 anni, che è andata in vacanza con un uomo 49 anni più vecc… - domenicalive : Benedetta Bosi si rivolge direttamente a Flavio Briatore #DomenicaLive -