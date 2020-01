Beautiful, anticipazioni puntate americane: la scoperta choc di Hope (Di domenica 19 gennaio 2020) anticipazioni Beautiful, puntate straniere: il tranello di Thomas Il successo di Beautiful è inarrestabile. Le vicende dei protagonisti della soap americana continuano ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo. Le anticipazioni straniere di Beautiful svelano che Thomas e Liam avranno un confronto molto acceso. Spencer è preoccupato per il rapporto che Hope sta continuando ad avere con il giovane Forrester per il bene di Douglas. Nelle puntate americane di Beautiful, Thomas farà presente a Liam che non è ancora legalmente sposato con Hope e che è solito passare da una donna all’altra con estrema facilità. Liam, quindi, farà la proposta di matrimonio ad Hope ponendo alcune condizioni: si sposeranno solo se lei eviterà ogni contatto con Thomas e se lo stilista non lavorerà più per la Hope For The Future. Per Liam, però, Hope potrà continuare a vedere Douglas ogni volta che ... Leggi la notizia su lanostratv

