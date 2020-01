Beatrice Valli, news sulla gravidanza: “C’era qualcosa che non andava, dovrò partorire prima” (Di domenica 19 gennaio 2020) Beatrice Valli spiega ai fan che dovrà partorire quasi sicuramente con parto cesareo a causa di alcuni problemi, lei e il bambino però stanno bene. Ad attirare l’attenzione del gossip ancora una volta Beatrice Valli, divenuta nota in passato per aver partecipato al Trono Classico di Uomini e Donne, trasmissione che le ha permesso di trovare l’amore. Ad oggi la bellissima storia d’amore tra la Valli e Marco Fantini procede a gonfie vele, da poco hanno confermato di essere in attesa del loro secondo figlio, per la Valli si tratta però del terzo figlio, il piccolo Alle è infatti nato da una passata relazione. Poche ore fa l’ex corteggiatrice si è lasciata sfuggire alcune news sulla gravidanza e sulle sue attuali condizioni di salute. Ieri Beatrice Valli ha fatto una visita per sapere se tutto procede bene, mentre aggiornava i suoi tantissimi fan è apparsa un po’ ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

