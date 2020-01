Bear Grylls: Celebrity Edition, da lunedì 20 gennaio su National Geographic (Di domenica 19 gennaio 2020) Bear Grylls: Celebrity Edition, su National Geographic Cara Delevigne e Armie Hammer in Sardegna per sfidare le loro paure. Da lunedì 20 gennaio alle 20:55 Da lunedì 20 gennaio su National Geographic arriva il nuovo programma di Bear Grylls dal titolo Bear Grylls: Celebrity Edition. In ogni episodio seguiremo le avventure di star di Hollywood che, in compagnia di una guida d’eccezione come Bear Grylls, lasciano le comodità della civiltà e per mettersi alla prova con sfide al limite e con ambienti ostili. L’appuntamento è ogni settimana alle 20:55 su National Geographic (canale Sky), con nuovi “ospiti” ogni settimana. Tra questi: Brie Larson (Captain Marvel) Alex Honnold, Bobby Bones, Channing Tatum, Dave Bautista, Joel McHale, Rob Riggle e Zachary Quinto. Nella prima puntata Cara Delevigne e Armie Hammer Ogni settimana seguiremo le avventure di un nuovo ospite che ... Leggi la notizia su dituttounpop

