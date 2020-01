Basket | Serie A 2020 | Brescia batte ancora l’Olimpia Milano e consolida il terzo posto

LIVE Sport - DIRETTA 19 gennaio : la Juventus allunga in testa alla Serie A - Milano perde nel Basket : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga giornata e buonanotte a tutti. Appuntamento a domani per un lunedì ricco di Sport, iniziano gli Australian Open. 22.42 basket – Brescia ha sconfitto Milano per 78-72 nel posticipo della giornata di basket, la Leonessa rafforza il terzo posto in classifica mentre i meneghini sono quarti. 22.40 CALCIO – La Juventus ha sconfitto il Parma per ...

LIVE Brescia-Olimpia Milano 78-72 - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : Lansdowne e Horton trascinano la Germani - che consolida il terzo posto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – BRESCIA: Lansdowne 25; Milano: Sykes 19 VITTORIA DI BRESCIA! Cade ancora Milano contro la squadra di Vincenzo Esposito, l’ultima tripla di Sykes esce la Germani consolida il terzo posto in classifica con questo 78-72. 78-72 1/2 Vitali. Sbaglia la tripla Nedovic, il ...

LIVE Brescia-Olimpia Milano 61-63 - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : battaglia totale nell’ultimo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiama time out Ettore Messina. 74-72 LA TRIPLA COL FALLO DI KEN HORTON! Potenziale gioco da quattro punti, gli frana addosso Nedovic! 71-72 SYKES! A rimorchio sull’assist di Micov, ultimo minuto e +1 Milano! 71-70 Ancora Horton in allontanamento, sorpasso Brescia! 1’20” alla fine! 69-70 Fortuna clamorosa di Micov: tripla che rimbalza sul primo ferro, si alza di metri e ricade nel ...

LIVE Brescia-Olimpia Milano 56-51 - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : Germani avanti dopo tre quarti con tanto Lansdowne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-53 Gran palla di Nedovic per Tarczewski, Milano torna a -3. Si parte con l’ultimo quarto! TOP SCORER – BRESCIA: Lansdowne 16; Milano: Sykes 11 56-51 NEDOVIC! Prodezza clamorosa del serbo, tira in faccia a Vitali fuori equilibrio sulla sirena e segna! Brescia rimane avanti di 5 punti all’ultimo mini-intervallo. 0/2 Cinciarini, in totale 0/4 di serata per lui. Moss commette il ...

LIVE Brescia-Olimpia Milano 44-42 - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : serie di sorpassi - Germani avanti a metà terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47-44 2/2 Gudaitis. Roll per Gudaitis che prende la linea centrale di penetrazione, il fallo è di Cain che offre due tiri liberi al centro lituano. 47-42 Tripla anche di Laquintana! Esplode il PalaLeonessa, è time out chiamato da Messina. 44-42 LANSDOWNE! Sullo scarico di Moss, ancora Brescia avanti! Sykes commette il quarto fallo di squadra di Milano nel terzo quarto, il che concede cinque minuti e ...

Basket femminile - Lucca si riscatta e supera Broni nel posticipo della 15a giornata di Serie A1 : Nel posticipo della quindicesima giornata della Serie A1 di Basket femminile Lucca si riscatta e supera a domicilio Broni per 76-72. Le toscane reagiscono così a tre sconfitte consecutive e conservano la quinta posizione in classifica a 18 punti, mentre le lombarde incassano il terzo ko di fila e restano ferme a quota 12. Grande equilibrio nel primo quarto, caratterizzato da una Serie di sorpassi e controsorpassi: alla fine sono le ospiti a ...

LIVE Brescia-Olimpia Milano 29-34 - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : ospiti avanti - Lansdowne tiene in partita i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milano non è riuscita a concretizzare un nettissimo vantaggio a rimbalzo: 15-28. Brescia, nonostante il 29% da due, rimane in gara con il 6/15 dall’arco. TOP SCORER – BRESCIA: Lansdowne 10; Milano: Micov 7 Zerini lancia da parte a parte il pallone, non va lontano dal canestro. Finisce la prima metà di gara, 29-34 in favore di Milano. 0/2 Cinciarini. 3″4 alla seconda sirena. Brescia ...

LIVE Brescia-Olimpia Milano 21-26 - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : a metà secondo quarto le squadre cominciano a segnare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Arriva un altro time out, questa volta chiamato da Esposito. 22-26 Realizza l’aggiuntivo Lansdowne. 21-26 Gran canestro di Lansdowne che taglia dal lato destro e prende il fallo di Tarczewski. Si riavvicina Brescia. Time out Messina. 19-26 Lansdowne anticipa Tarczewski e va con la reverse. 17-26 Di nuovo Micov a segno in allontanamento. 17-24 Vitali per Cain, ed è un’altra palla delle ...

LIVE Brescia-Olimpia Milano 9-15 - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : primo quarto con le squadre bloccate al tiro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-17 Bell’uscita di Nedovic dalla rimessa, va a segno il serbo da tre metri. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – BRESCIA: Trice, Sacchetti, Lansdowne 3; Milano: Roll 5 Biligha non lascia neanche un centimetro di spazio a Sacchetti per l’ultimo tiro, finisce un primo quarto non esaltante dal punto di vista offensivo: Milano è avanti 9-15. 9-15 Gran canestro con lo step back di ...

LIVE Brescia-Olimpia Milano 3-6 - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : polveri bagnate per le due squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Arriva il time out di Esposito, mentre è entrato sul parquet anche l’altro ex (ma dall’altra parte) di serata, Christian Burns, a Brescia nell’annata 2016-2017. 6-9 Realizza l’aggiuntivo Sykes. 6-8 Gran penetrazione di Sykes, che parte per la via centrale e trova anche il fallo di Sacchetti per il libero aggiuntivo. 6-6 Spara la tripla Lansdowne, e si rivede un canestro sul ...

LIVE Brescia-Olimpia Milano - Serie A Basket 2020 in DIRETTA : al via il posticipo serale - ospiti senza Rodriguez e Scola per turnover : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 A segno Roll con una buona iniziativa. Fasi piuttosto confuse in questi primi quattro minuti. Tante palle perse, molti tiri anche aperti sbagliati. 3-4 Arriva la prima tripla di Brian Sacchetti, che riesce a sbloccare la Germani. Continua a non segnare Brescia dopo 2’30” di primo quarto. 0-4 Tarczewski rimane solo sotto canestro causa caduta di Cain nella battaglia sotto le plance, ...

Basket femminile - Serie A1 2020 - 15a giornata : impresa Virtus Bologna - battuta Ragusa! Schio ritorna in vetta da sola - ok Venezia e Geas : giornata ad altissimo tasso spettacolare, la quindicesima della Serie A1 femminile 2019-2020. Su tutti i... L'articolo Basket femminile, Serie A1 2020, 15a giornata: impresa Virtus Bologna, battuta Ragusa! Schio ritorna in vetta da sola, ok Venezia e Geas proviene da ForzAzzurri.net.

Basket femminile - Serie A1 2020 - 15a giornata : impresa Virtus Bologna - battuta Ragusa! Schio ritorna in vetta da sola - ok Venezia e Geas : giornata ad altissimo tasso spettacolare, la quindicesima della Serie A1 femminile 2019-2020. Su tutti i risultati, spicca l’incredibile impresa della Virtus Bologna, che batte Ragusa al supplementare e di fatto riconsegna la testa della classifica solitaria a Schio, rendendo ulteriormente carico di significati il big match di sabato sera per la terza di ritorno. Andiamo a vedere più nel dettaglio tutto il meglio di un turno che ha ...

Basket - la Dinamo Sassari domina a Pesaro e continua l’inseguimento alla vetta di Serie A 2020 : Nessun problema per la Dinamo Sassari, che nella diciannovesima giornata della Serie A 2019-2020 di... L'articolo Basket, la Dinamo Sassari domina a Pesaro e continua l’inseguimento alla vetta di Serie A 2020 proviene da ForzAzzurri.net.