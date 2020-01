Basket. La Gevi Napoli torna al successo: battuta Trapani 62-49 al PalaBarbuto (Di domenica 19 gennaio 2020) Basket. La Gevi Napoli vince contro il Trapani. Pino Sacripanti: “Sono molto contento della vittoria e di aver tenuto una squadra in fiducia a soli 49 punti”. La Gevi Napoli Basket torna a vincere in campionato battendo la 2B Control Trapani al PalaBarbuto. 62-49 il punteggio finale in favore degli azzurri che hanno sempre tenuto il controllo della gara, restando sempre in vantaggio per tutti i 40’ di gioco. ph Luciano Barbuto Queste le dichiarazioni di coach Pino Sacripanti in conferenza stampa: “Era la quinta partita in 22 giorni e per una squadra come la nostra era difficile affrontare questo filotto di gare. Devo dire che i risultati sono stati positivi, abbiamo perso a Capo D’Orlando che non è una squadra di poco conto, basti pensare alla vittoria esterna sul campo di Torino. C’è un equilibrio pazzesco in questo campionato, tutti possono battere tutti. Sono molto ... 2anews

trapani24h : LIVE – GeVi Napoli Basket-Trapani 52-44, inizia l'ultimo quarto - trapani24h : RILEGGI LIVE – GeVi Napoli Basket-Trapani 62-49, vittoria per i partenopei - trapani24h : LIVE – GeVi Napoli Basket-Trapani 59-48, gara in sicurezza -