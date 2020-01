Basket femminile, Serie A1 2020, 15a giornata: impresa Virtus Bologna, battuta Ragusa! Schio ritorna in vetta da sola, ok Venezia e Geas (Di domenica 19 gennaio 2020) giornata ad altissimo tasso spettacolare, la quindicesima della Serie A1 femminile 2019-2020. Su tutti i risultati, spicca l’incredibile impresa della Virtus Bologna, che batte Ragusa al supplementare e di fatto riconsegna la testa della classifica solitaria a Schio, rendendo ulteriormente carico di significati il big match di sabato sera per la terza di ritorno. Andiamo a vedere più nel dettaglio tutto il meglio di un turno che ha raccontato davvero tanto. Virtus SEGAFREDO Bologna-PASSALACQUA RAGUSA 85-84 dts (16-21, 31-39, 50-49, 73-73) Clamoroso ribaltone: la penultima della classifica batte la prima, in una partita dall’andamento imprevedibile alla vigilia. Il copione sembra già scritto dall’inizio in quel del PalaDozza: Walker, Romeo e Hamby innestano il turbo, 0-8 Ragusa in poco più di tre minuti. Begic, però, inizia a segnare e non si ferma fino all’ottavo ... oasport

OA_Sport : Basket femminile, Serie A1 2020, 15a giornata: impresa Virtus Bologna, battuta Ragusa! Schio ritorna in vetta da so… - larenait : #VERONA. Cantano le ragazze del basket femminile Ecodent Point Mep Alpo: VIDEO - BasketMarche : Il Basket Girls Pesaro espugna il campo dell'Olimpia Pesaro - Serie B Femminile Emilia Romagna-Marche Girone B -