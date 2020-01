Basket femminile, Serie A1 2020, 15a giornata: impresa Virtus Bologna, battuta Ragusa! Schio ritorna in vetta da sola, ok Venezia e Geas (Di domenica 19 gennaio 2020) giornata ad altissimo tasso spettacolare, la quindicesima della Serie A1 femminile 2019-2020. Su tutti i... L'articolo Basket femminile, Serie A1 2020, 15a giornata: impresa Virtus Bologna, battuta Ragusa! Schio ritorna in vetta da sola, ok Venezia e Geas proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

OA_Sport : Basket femminile, Serie A1 2020, 15a giornata: impresa Virtus Bologna, battuta Ragusa! Schio ritorna in vetta da so… - larenait : #VERONA. Cantano le ragazze del basket femminile Ecodent Point Mep Alpo: VIDEO - BasketMarche : Il Basket Girls Pesaro espugna il campo dell'Olimpia Pesaro - Serie B Femminile Emilia Romagna-Marche Girone B -