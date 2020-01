Basket femminile, Lucca si riscatta e supera Broni nel posticipo della 15a giornata di Serie A1 (Di domenica 19 gennaio 2020) Nel posticipo della quindicesima giornata della Serie A1 di Basket femminile Lucca si riscatta e supera a domicilio Broni per 76-72. Le toscane reagiscono così a tre sconfitte consecutive e conservano la quinta posizione in classifica a 18 punti, mentre le lombarde incassano il terzo ko di fila e restano ferme a quota 12. Grande equilibrio nel primo quarto, caratterizzato da una serie di sorpassi e controsorpassi: alla fine sono le ospiti a chiudere avanti ma di un solo punto (19-20). Nel secondo periodo giocano meglio le padrone di casa che, grazie alle giocate di Orsili, Zempare e Jakubcova, ottengono il primo vantaggio significativo del match (30-22). All’intervallo il tabellone dice +4 per Lucca (35-31). Nella ripresa la situazione di equilibrio si spezza: le toscane doppiano le avversarie nel terzo quarto e arrivano all’ultima pausa della partita sul +16 (59-43). Le ... oasport

