Basilicata, tifoserie rivali: uomo investito muore nel Potentino. Fermati tre tifosi (Di domenica 19 gennaio 2020) Un uomo di 33 anni, tifoso della Vultur Rionero (Eccellenza lucana), è morto oggi investito da un’auto sulla quale viaggiavano tre tifosi del Melfi (ora interrogati in Questura), nei pressi della stazione di Vaglio di Basilicata, a Potenza. C’è anche un ferito grave La polizia ha rintracciato e fermato l’automobile, una Fiat Punto, che avrebbe investito i tifosi della Vultur Rionero, provocando la morte di uno di essi e il ferimento grave di un altro, ora ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa della gravità delle fratture riportate a braccio, avambraccio e gamba. Gli operatori sanitari del 118 hanno trasportato in ospedale anche altri due feriti in “codice giallo”. Secondo quanto si è appreso, sono stati dimessi poco dopo l’arrivo in ospedale e sono stati poi ... Leggi la notizia su open.online

TgrBasilicata : +++scontro tra tifoserie della Vultur Rionero e del Melfi calcio nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio Ba… - quotidianodirg : Scontro tifosi: un morto in Basilicata: Si conferma l'ipotesi dello scontro tra tifoserie per il caso del 33enne…… - sisi_marco : Una partita di calcio o di qualsiasi sport dovrebbe essere una festa. Non è concepibile che una persona perda la vi… -