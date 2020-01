Barbara D'Urso lancia Domenica Live dal tavolo di biliardo: una puntata molto "calda" (Di domenica 19 gennaio 2020) Parola d’ordine: diretta. Barbara D'Urso, regina degli ascolti Mediaset, torna in onda con il suo show in prima serata. In studio arrivano: Anna Oxa, Salvo Veneziano e Nina Moric. Ma ci saranno anche Alex Belli e la compagna Delia Duran e Rodrigo Alves (il Ken umano). Talk, storie e tanti scoop come Leggi la notizia su liberoquotidiano

stanzaselvaggia : Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio… - trash_italiano : MUOIO! ?? Il Biondo Matty a #Pomeriggio5: Barbara d'Urso realizza il sogno dello youtuber del momento - fabiofabbretti : Alla #SettimanaVentura filmato con Barbara D'Urso, citata dalla conduttrice -