Balotelli, lo sfogo social dopo l’espulsione: “Continuate a giudicarmi come volete” (Di domenica 19 gennaio 2020) Il giocatore del Brescia, espulso dopo essere entrato in campo da soli sette minuti nel match contro il Cagliari, ha postato su Instagram tutta la sua rabbia: "È incredibile come un episodio possa cambiare sempre in troppo negativo o troppo positivo l'opinione di tutti drasticamente sull'essere e sulla professionalità di una persona". fanpage

