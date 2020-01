Balotelli espulso: reazione plateale dell’attaccante del Brescia (Di domenica 19 gennaio 2020) Mario Balotelli finisce anzitempo la sua gara contro il Cagliari: l’attaccante del Brescia è stato espulso al 81′ Dura 7 minuti la gara di Mario Balotelli contro il Cagliari. L’attaccante del Brescia è subentrato al 74′ al posto di Donnarumma, per tentare l’assalto finale. Balotelli commette un fallo scomposto e Giua lo ammonisce correttamente: reazione scomposta dell’attaccante Bresciano che manda più volte a quel paese il direttore di gara. Doppio giallo per proteste e Balotelli negli spogliatoi. L’attaccante rischia qualche giornata di stop. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

