Baby gang, il segretario provinciale Silp Cgil: “Le parole non bastano più” (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ormai siamo giunti ad un punto di non ritorno, le parole non bastano più. C’è bisogno di un piano strategico e sinergico tra tutte le istituzioni per debellare questo fenomeno criminale posto in essere da bande di minori che destabilizzano la normale convivenza di questa citta”. Queste le parole del segretario provinciale Silp Cgil, Angelo Esposito, sui gravissimi casi di vandalismo da parte delle Baby gang nel centro storico partenopeo. Ieri sera l’ultimo caso di delinquenza si è registrato in largo Sant’Antonio Abate, nella zona adiacente a Porta Capuana. “L’aggressione di ieri – sottolinea Esposito – ad opera di balordi di strada, nei confronti di un contingente della Polizia di Stato intenti ad evitare e dirimere incendi di ogni genere di materiale che avrebbe potuto causare gravi danni alla salute dei cittadini ed evitare situazioni ... Leggi la notizia su anteprima24

