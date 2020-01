Avete mai visto la sorella di Antonella Clerici? Ecco Cristina, molto somigliante alla conduttrice Rai [FOTO] (Di domenica 19 gennaio 2020) Antonella Clerici e i suoi prossimi impegni in tv Il mese di dicembre è stato abbastanza prolifico per Antonella Clerici che, dopo essere stata esclusa dai palinsesti Rai, i vertici di Viale Mazzini le hanno affidato lo Zecchino D’Oro e Telethon 2019. Per il momento la professionista lombarda si sta rilassando nella sua casa in montagna con la figlia Maelle e il suo nuovo compagno Vittorio Garrone. Tra qualche mese, però, verso la fine d’aprile 2020 tornerà sul piccolo schermo con un suo cavallo di battaglia, ovvero Ti lascio una canzone, il talent che anni fa è stato trampolino di lancio de Il Volo e di Alberto Urso. Inoltre a febbraio sarà una delle vallette di Amadeus per Sanremo. Della vita provata di Antonellina si conosce praticamente tutto, ma sapete che ha una sorella più piccola? Si tratta di Cristina e la consanguinea la considera la sua coscienza. Chi è Cristina ... Leggi la notizia su kontrokultura

LegaSalvini : #Borgonzoni: Secondo questo ospite gli episodi di VIOLENZA omofoba sono aumentati a causa di Salvini! Sono allibita… - GrandeFratello : Barbara Alberti... come non l'avete mai vista ?????? #GFVIP - StufaMarcia1 : RT @ritadallachiesa: Ma chiedere scusa di cosa?Ma l’avete sentita tutta la conferenza stampa? Nella vostra vita nessuno vi ha mai detto che… -