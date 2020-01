Atletica, Cesare Maestri e Stewartova vincono il Cross della Vallagarina 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) Cesare Maestri ha vinto il Cross della Vallagarina, tradizionale competizione che va in scena in questa località in provincia di Trento. Dopo tredici anni di digiuno un italiano è tornato a imporsi in questa corsa campestre, era dai tempi di Giuliano Battocletti nel 2007 che non sventolava il tricolore. Il 26enne trentino, vicecampione mondiale di corsa in montagna, ha forzato il ritmo fin dalle prime battute e ha coperto i 9 km del tracciato col tempo di 28:01 precedendo Francesco Puppi (28:06) e Abdoullah Bamoussa (28:20) mentre l’azzurro Nekagenet Crippa (fratello di Yeman) si è ritirato a metà gara. Tra le donne trionfo della ceca Stewartova (18:27 per coprire 5300 metri) davanti alla keniana Lenah Jerotich (18:33) e all’italiana Silvia Oggioni (18:46). CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI Atletica LEGGERA stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire ... Leggi la notizia su oasport

